Януковичу випав жереб виступати четвертим

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув з робочим візитом до столиці Казахстану – Астани, де завтра візьме участь у Саміті Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з програмою візиту, на сьогодні запланована зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Генеральним секретарем ООН ПАН Гі Муном.

Завтра, 1 грудня, після церемонії відкриття саміту, Президент України візьме участь пленарному засіданні саміту, що проходитиме у Палаці Незалежності. Захід розпочнеться із вітальної промови Президента Казахстану Нурсултана НАЗАРБАЄВА.

Як визначено напередодні жеребкуванням, В.ЯНУКОВИЧ виступатиме четвертим серед глав офіційних делегацій – після Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Також на завтра запланована низка двосторонніх зустрічей глави Української держави. Зокрема, на даний час підтверджено зустрічі із президентом ЄБРР Томасом МІРОВИМ, а також президентами Болгарії, Білорусі, Таджикистану, Казахстану.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ дасть брифінг для представників українських та зарубіжних ЗМІ.

Для участі у Саміті ОБСЄ до Астани прибули 56 офіційних делегацій держав-членів, а також 12 партнерів зі співробітництва. Зокрема, 52 делегації представлені на рівні вищих керівників – голів держав, урядів та міжнародних інституцій. Також для висвітлення заходу організатори акредитували близько 1,5 тис. журналістів.

Політичний порядок денний Саміту ОБСЄ передбачає обговорення та ухвалення рішень щодо ефективного реагування на сучасні транснаціональні виклики та загрози, які є актуальними на євразійському просторі, обговорення питання щодо створення нової архітектури безпеки на європейському континенті, пошук шляхів вирішення активних та жевріючих конфліктів, зокрема, на пострадянському просторі, в Афганістані, а також реформування самої ОБСЄ, її трансформації у ефективну міжнародну організацію.

Як повідомляв УНІАН, рішення про проведення Саміту ОБСЄ 1-2 грудня в Астані було ухвалене за ініціативи казахстанської сторони, яка цього року головує в Організації, міністрами закордонних справ країн-членів 3 серпня.

Астанинський саміт є сьомим в історії ОБСЄ і проводиться вперше за 11 років. Попередні Саміти відбулися у 1975 році – в Гельсінкі, у 1990-му – в Парижі, у 1992-му – у Гельсінкі, у 1994-му – у Будапешті, у 1996-му – у Лісабоні та у 1999 році у Стамбулі.