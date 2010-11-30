Лукашенко заборонив обіцяти від його імені більше, ніж є у програмі

Глава Білоруської держави, кандидат у Президенти Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вимагає від своїх довірених осіб не допускати в агітаційній кампанії популізму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив під час зустрічі зі своїми довіреними особами, які агітують за нього у виборчій кампанії з виборів Президента Білорусі.

"Ми повинні виходити з тих реалій, які є. Нічого не треба обіцяти більше від того, що обіцяно в програмі і буде сказано на Всебілоруських народних зборах. Нам доведеться все це виконувати. Жодних популістських гасел тут бути не може, але нам, на щастя, цього й не треба", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі закликав своїх довірених осіб "бути абсолютно чесними і відвертими в бесідах з людьми".

"Не повинно бути кругової поруки. Якщо хтось на місцях сьогодні не поважає людей, не робить якихось дій з розв’язання проблем, що лежать на поверхні, ми повинні миттєво відмежовуватися від цих керівників. Цих людей захищати не можна, їм з нами не по дорозі", - додав О.ЛУКАШЕНКО, звернувши увагу на те, що влада тримається на довірі людей.