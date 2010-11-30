Сьомін залишає тренерську посаду в московському "Локомотиві"
17:14, 30 листопада 2010Політика
2008 0
Очікується прихід до Динамо
Головний тренер московського футбольного клубу "Локомотив" Юрій Сьомін домовився з керівництвом команди про дострокове розірвання контракту, розрахованого до 2013 року.
Рішення про відставку Сьоміна було ухвалене в понеділок увечері після тривалих консультацій з керівництвом клубу, передає РІА “Новости”.
За дострокове розірвання фахівець одержить фінансову компенсацію, уточнює російське інформагентство.
Очікується, що 15 грудня Сьомін офіційно очолить київське "Динамо", повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на "Советский спорт".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter