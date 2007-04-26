Головатий попросив Девіса розказати Ющенку про фіговий листок

Народний депутат V скликання Сергій ГОЛОВАТИЙ заявляє, що в нього складається враження, що у деяких міжнародних структурах є певна зорієнтованість на політичну підтримку Президента України Віктора ЮЩЕНКА, при цьому вони нехтують такою цінністю як верховенство права.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Верховної Ради.

С.ГОЛОВАТИЙ зазначив, що сьогодні під час зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Террі ДЕВІСОМ звернувся до нього з проханням пояснити Президенту України, що Рада Європи і Європейський Союз базуються на таких цінностях як верховенство права.

Він зауважив, що «якщо Рада Європи стоїть на позиції верховенства права і для Ради Європи принцип верховенства права не є таким же фіговим листком беззаконня, сваволі і самодурства, яким воно є для Президента України, то я попросив пана ДЕВІСА пояснити це Президенту України».

За словами С.ГОЛОВАТОГО, по суті, указом Президента України «опозиція відмовилась від подальших політичних переговорів» (УНІАН: 26 квітня Президент підписав указ, яким переніс позачергові вибори до ВР з 27 травня на 24 червня).

Як сказав С.ГОЛОВАТИЙ, Президент видав знову указ про розпуск парламенту для того, щоб Конституційний Суд не виніс рішення про неконституційність його попереднього указу (від 2 квітня про розпуск ВР і призначення виборів на 27 травня – УНІАН).

На його думку, сьогодні «у нас є можливість перевірити не тільки свою здатність захистити верховенство права і Конституцію України, у нас є можливість перевірити і відданість Ради Європи і ЄС цим цінностям».

С.ГОЛОВАТИЙ вважає, що має бути підготовлено і внесено нове подання до КС з приводу конституційності указу Президента про достроковий розпуск парламенту.