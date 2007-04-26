Шаповал: КС не має підстав виносити рішення щодо указу від 2 квітня

Представник Президента у Конституційному Суді України Володимир ШАПОВАЛ вважає, що у КС не має підстав для продовження розгляду першого указу Президента про розпуск парламенту (від 2 квітня).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

За словами В.ШАПОВАЛА, відповідно до першого пункту указу Президента про розпуск парламенту і призначення дострокових парламентських виборів на 24 червня (указ від 26 квітня), скасовується указ Президента від 2 квітня. Таким чином, сказав В.ШАПОВАЛ, підстав для продовження провадження у КС на сьогодні немає.

Тепер, зазначив він, «будемо чекати реакцію Конституційного Суду».

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.

17 квітня Конституційний Суд розпочав розгляд подання 53 народних депутатів V скликання щодо конституційності указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради від 2 квітня.