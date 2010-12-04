Литвина обурюють нардепи-сумісники, але «оголошувати війну» він не хоче

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН називає «великою ганьбою» наявність народних депутатів-сумісників, але не хоче «оголошувати їм війну».

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю «5 каналу» В.ЛИТВИН сказав, що наявність у Верховній Раді депутатів, які суміщають депутатські повноваження з роботою у виконавчих структурах влади «це справді велика ганьба».

За його словами, в парламенті не приймається рішення щодо сумісників через те, що «завжди виникають аргументи, що завтра буде оголошено про адміністративну реформу, про об’єднання міністерств і відомств, про укрупнення і зменшення їх чисельності, і відтак дехто повернеться в рідні пенати, тобто у ВР».

«І мені оголошувати війну немає підстав з цього приводу, оскільки я переймаюся тим, як утримати ситуацію у ВР і як зберегти працездатну ВР», - наголосив В.ЛИТВИН.

«Тому інколи доводиться вибирати за цієї ситуації. Повірте, не все так просто і однозначно, діє багато підводних течій в цьому плані», - додав спікер.

Як повідомляв УНІАН, В.ЛИТВИН ще 18 жовтня заявляв, що усі сумісники написали заяви про складення депутатських повноважень.

1 грудня фракції “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ вимагали розглянути питання про позбавлення сумісників депутатських повноважень.

Того ж дня голова Комітету Верховної Ради України з питань регламенту Володимир МАКЕЄНКО запевнив, що всі сумісники складуть свої депутатські повноваження.

На сьогодні у парламенті 10 депутатів-сумісників.