Балканські країни закликали НАТО на допомогу

Уряди Чорногорії і Албанії звернулися до НАТО по допомогу в боротьбі з наслідками сильної повені, від якої в останні дні постраждали десятки тисяч людей у країнах Балканського півострова, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Багато районів Албанії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, а також Сербії і Хорватії наприкінці листопада - початку грудня виявилися вражені повінню через танення снігів і сильні дощі. Розлив річок затопив тисячі будинків і десятки тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Зазнали шуоди дороги, мости, виробничі підприємства.

Військовослужбовці й поліція евакуювали із зони лиха тисячі людей, а також худобу. Багато людей відмовляються виїжджати із затоплених районів, попри брак питної води і відсутність електрики, або не мають можливості залишити свої будинки, виявившись ізольовані.

Балкани вже вдруге цього року потерпають від сильної повені. У січні країни регіону постраждали від стихії, також викликаної таненням снігів і дощами.