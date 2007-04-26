Турчинов: Ющенко зробив гуманний крок до недолугих політиків

Один із лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що, видавши новий указ про дострокові вибори Верховної Ради України, Президент України Віктор ЮЩЕНКО “зробив гуманний крок, адже можливість провести вибори була і 27 травня. Але Президент вирішив все ж таки дати можливість тим, хто з політичних чи інших міркувань зайняв небезпечну позицію, стати учасником виборчого процесу”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це О.ТУРЧИНОВ сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, Президент як гарант Конституції виконав всі побажання «регіоналів», соціалістів і комуністів. «Вони просили, щоб Верховну Раду розпустили на підставі 90 ст. Конституції, і ця стаття була покладена в основу розпуску парламенту, тобто всі забаганки комуністів, соціалістів були виконані», - пояснив О.ТУРЧИНОВ.

Крім того, він назвав «маячнею» заяви окремих політиків щодо можливого імпічменту Президента. «Жодних підстав під цим немає, крім чергового піар-акту недолугих, і, я вважаю, збанкрутілих політиків”, - сказав О.ТУРЧИНОВ. На його переконання, “Президент працює в межах Конституції, в межах закону, і цей дешевий PR розрахований на засоби масової інформації”.

О.ТУРЧИНОВ вкотре наголосив, що Верховна Рада зможе почати працювати «тільки після того, як ЦВК затвердить результати виборів». «До того часу існує тільки статус деяких народних депутатів, це не поширюється на Верховну Раду, яка достроково припинила свої повноваження», - додав він.

«Що стосується державних чиновників, які не виконують указу Президента, то це є злочин, який підпадає під Кримінальний кодекс України. І в межах цього кодексу їм треба буде вже звітувати не перед виборцями, а перед слідчими і судом», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.