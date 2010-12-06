Wikileaks: Луценко одержував доручення на арешт Турчинова і Кожем’якіна

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО в 2006 році одержував доручення від Генеральної прокуратури заарештувати найближчих соратників лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО - Олександра ТУРЧИНОВА і Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА в рамках розслідування справи зі знищення в СБУ «справи МОГИЛЕВИЧА".

Про це йдеться в доповіді за квітень 2006 року посла США в Україні за підсумками його зустрічі з міністром внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, яка опублікована на Wikileaks і сайті "Русский репортер".

«Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив послові 14 квітня, що генеральний прокурор наказав йому заарештувати важливих політиків з Блоку Юлії Тимошенко Олександра ТУРЧИНОВА і Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА за нелегальне знищення документів Служби безпеки України, що стосувалися січневого газового договору з Росією і справи Семена МОГИЛЕВИЧА, постаті, пов`язаної з організованою злочинністю», - зазначається в документах.

У доповіді наголошується, що О.ТУРЧИНОВ працював головою СБУ, коли Ю.ТИМОШЕНКО була прем`єр-міністром (лютий-вересень 2005 року), а А.КОЖЕМ’ЯКІН був заступником О.ТУРЧИНОВА з питань боротьби з корупцією й організованою злочинністю. За даними матеріалів, в одному із ЗМІ стверджується з посиланням на джерела в CБУ, що А.КОЖЕМ’ЯКІН підписав наказ знищити документи С.МОГИЛЕВИЧА лише за день до того, як тодішній прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО було зміщено (8 вересня 2005 року). Припускається, що документи могли бути знищені, оскільки містили докази незаконного прослуховування противників Ю.ТИМОШЕНКО і/або докази сумнівних операцій між С.МОГИЛЕВИЧЕМ і Ю.ТИМОШЕНКО, які мали місце, коли вона була головою компанії United Energy Systems у другій половині 1990-х.

«ЛУЦЕНКО назвав виписаний генеральним прокурором МЕДВЕДЬКОМ ордер на арешт "ідіотським"... ЛУЦЕНКО розповів, що його міністерство тільки "дотримуватиметься формальності", але не братиме насправді ТУРЧИНОВА і КОЖЕМ’ЯКІНА під варту. Цей підхід був особисто схвалений Президентом ЮЩЕНКОМ», - зазначається в документах.

«Переходячи до іншої теми, ЛУЦЕНКО повторив те, що вже говорив заступникові посла 11 квітня, відзначивши, що дозволити ТУРЧИНОВУ стати міністром внутрішніх справ згідно з домовленостями Помаранчевої коаліції може виявитися небезпечною затією. ТИМОШЕНКО хотіла посадити ТУРЧИНОВА в міністерство, аби той міг зібрати небезпечну інформацію про її політичних ворогів, стверджує ЛУЦЕНКО», - йдеться в публікаціях.