Наради в МЗС, якою прикривається Україна перед світом, у п'ятницю не буде

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО не бачить політики в тому, що посол України в Норвегії не буде присутній на церемонії вручення Нобелівської премії миру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ГРИЩЕНКО сказав на спільній з міністром закордонних справ Естонської Республіки Урмасом ПАЕТОМ прес-конференції в Києві.

«Я не бачу в цьому ніякої політики. Це робочий момент. Ми виходимо з того, що сьогодні дипломатичне відомство концентрує свої зусилля на вирішенні практичних завдань, що стоять перед нашою країною, перш за все в економічній сфері. І для цього нам треба зібрати всіх, у тому числі й посла в Норвегії, щоб сконцентрувати їх на вирішенні практичних завдань, від яких залежить розвиток нашої країни», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він зазначив, що нарада послів, яка проходитиме в Києві 14 грудня, планувалася давно, і, відповідно, посли будували свої графіки з урахуванням цієї обставини.

«Як правило, послів країн, де немає лауреатів Нобелівської премії цього року, не запрошують. Тому наперед знати про те, що таке запрошення може прийти, наш посол не міг. Принаймні, така практика була раніше», - додав міністр.

У свою чергу, глава МЗС Естонії зазначив, що їхній посол у Норвегії братиме участь у церемонії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні іноземні ЗМІ написали, що Нобелівський комітет Норвегії оприлюднив інформацію, згідно з якою Китайська Народна Республіка і ще 18 країн, серед яких Україна, відмовилися відвідати церемонію вручення Нобелівської премії миру на знак протесту проти нагородження премією китайського дисидента ЛЮ Сяобо.

Пізніше заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН повідомила, що в день вручення Нобелівської премії миру, яке відбудеться в п`ятницю, 10 грудня, уповноважений офіційний представник України перебуватиме в Києві на плановій службовій нараді, а тому не зможе взяти участь у церемонії.

У МЗС підтвердили, що український посол у Норвегії не зможе 10 грудня бути присутнім на церемонії вручення Нобелівської премії миру, оскільки в цей час братиме участь у нараді послів у Києві.