Український клуб дослідить, чим прес-служба відрізняється від дозвільної системи

30 квітня (понеділок) 15-00 - Відбудеться засідання Українського клубу на тему: “Прес-служба чи дозвільна система?” . Огранізатори: Київський інститут проблем управління ім..Горшеніна, товариство “Український Клуб”, Центр політичної реклами, ГО ”Центр ”Свобода слова”, Всеукраїнська творча спілка “Літературний форум” та ГО “Конституційна демократія” (вул. Ярославів вал, 9). Телефон: 80679544444, e-mail: 111k@ukr.net

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