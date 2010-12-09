Турчинов вирахував, про що його сьогодні питатимуть у ГПУ

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ прибув на допит до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ТУРЧИНОВ прибув до ГПУ близько 16.00.

«Я вже можу орієнтуватись по прізвищах слідчих, з якого питання мене викликають. По прізвищу слідчого я можу прогнозувати, що мене викликають по справі, не яка стосується мільярдів, витрачених не за призначенням, про що піарять наші опоненти, а з питання водія ЛУЦЕНКА», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він не зміг уточнити, вкотре його викликають на допит, при цьому зазначив, що черговий допит не дозволяє йому працювати у партії.