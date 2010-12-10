Грищенко і Лавров «звіряють годинники» у Москві

У Москві міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО і міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ обговорюють актуальні питання двосторонніх українсько-російських відносин.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, перед початком зустрічі К.ГРИЩЕНКО відзначив, що з метою виконання вказівок президентів сторонам необхідно обговорити цілий ряд питань, щодо яких буде дано доповідь вищому керівництву двох країн.

«У цьому плані ця можливість особливо цінна. І я вдячний за те, що зараз ми можемо обговорити кілька тем, які, на мій погляд, заслуговують на увагу і потребують істотної уваги», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

У свою чергу, С.ЛАВРОВ відзначив, що зустрічі, які проходять у Москві у рамках багатосторонніх форматів, дали можливість «звірити годинники по наших двосторонніх справах». Зокрема, він відзначив, що сьогодні обговорюватимуться домовленості, досягнуті під час численних зустрічей.

«Ми дуже цінуємо той темп, який набрали наші відносини. Бачимо, що результати стали досягатися набагато швидше за цей рік», - сказав С.ЛАВРОВ, додавши, що розраховує на продовження роботи.