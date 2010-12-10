Лавринович про нацкомісію з моралі: це якийсь дивний орган

Міністерство юстиції України рекомендує уряду в рамках проведення адміністративної реформи розглянути питання про ліквідацію Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив сьогодні на брифінгу у Києві, відповідаючи на питання журналістів.

За його словами, «це якийсь дивний орган…, і ми рекомендували Кабінету міністрів розглянути питання доцільності існування цього органу».

При цьому міністр зауважив, що в Україні є певні органи, які можуть виконувати функції Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, і саме їх передбачається ними наділити.

Як повідомляв УНІАН, в указі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від 9 грудня про “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, серед іншого, глава держави доручив Кабміну вирішити в установленому порядку питання щодо ліквідації Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.