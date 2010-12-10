Турчинов - про адмінреформу: «А вы, друзья, как ни садитесь...»

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що кількісні зміни в Кабінеті міністрів, на жаль, не призвели до змін якісних.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це він сказав, коментуючи адміністративну реформу влади.

«На ключових посадах залишаються ті самі люди, які відповідають за провал соціально-економічної політики, за збільшення цін, тарифів, за приниження національних інтересів України», - зазначив він.

«Тому можна тут згадати тільки слова класика: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь», - додав О.ТУРЧИНОВ.

Крім того, О.ТУРЧИНОВ нагадав, що за останні роки найбільше зросла чисельність апарату, що обслуговує Президента.

«В той же час ми не почули про плани скорочення чисельності Адміністрації Президента», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади.

Зокрема, в процесі ліквідації і реорганізації Кабміну доручено забезпечити скорочення чисельності державних службовців не менш ніж на 30%, та вжити заходів щодо скорочення штатної чисельності працівників секретаріату Кабміну не менше, ніж на 50%.

Склад Кабінету міністрів скорочено із 26 до 16 осіб.

Із 112 органів центральної виконавчої влади створено 63. З них 16 міністерств, 28 служб, 12 агентств і 7 інспекцій.