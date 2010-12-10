Колесніков робитиме дороги, пам'ятаючи, що скупий платить двічі

Вже наприкінці січня 2011 року буде підготовлена перша частина Концепції автомобільних доріг.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві інфраструктури (колишнє Міністерство транспорту і зв`язку), про це заявив віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

На його переконання, найважливіша інфраструктурна складова – автомобільні дороги. При цьому побудувати якісно, швидко і з найменшим ризиком розкрадання дозволить залучення провідних європейських компаній. «Дороги – це дороге, але необхідне задоволення. Для всіх українських ямкових ремонтів підходить добре прислів`я «скупий платить двічі». Тому дороги мають бути побудовані. Ми залучаємо провідні інститути, фахівців з проектування і контролю якості з України, Німеччини, Франції, Італії, США», - сказав він.

По-друге, за словами Б.КОЛЕСНІКОВА, потрібно відібрати ті компанії, які дорожать своєю репутацією: тобто, повинна бути конкуренція. «Третя умова: потрібно сьогодні використовувати сучасні технології, починати шлях з біополотна, яке, як в усьому світі, викладається на піщану основу. Це дозволяє в майбутньому не мати ямок і не «списувати» кошти на ямковий ремонт», - сказав він.

Навколо міст-мільйонників будуть збудовані кільцеві дороги – за принципом МКАД у Росії. «До Євро-2012 ми зробимо все, що можливо. У першу чергу, Київ повинен мати нове кільце», - сказав віце-прем`єр-міністр.