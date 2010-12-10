Нардепи вирахували, кому мають «злити» МАУ

Народні депутати України вважають, що приватизація авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» («МАУ») проводиться кулуарно, компанію можуть незаконно передати бізнесменові Арону МАЙБЕРГУ.

Про це вони заявили в коментарях УНІАН.

Так, член спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з приватизації Андрій ШКІЛЬ вважає, що вибір «Української експертної групи» як оцінювача державного пакета акцій авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» свідчить про замовний характер запланованої Фондом державного майна України (ФДМУ) приватизації «МАУ».

«Я думаю, що виходячи з того, що сталося з «МАУ» і вибором її оцінювача, можна чітко стверджувати, що в Україні вже відбулося відновлення закритої, нечесної, кулуарної приватизації. Це практика закритих, формальних конкурсів, де заздалегідь визначений переможець. Я упевнений, що приватизація «МАУ» – це спроба незаконно забрати собі солодкий шматок. Про це свідчить те, що «Українська експертна група» - оцінювач «МАУ» - не провела жодної серйозної оцінки. Я вважаю, що тут чітко відпрацьовується схема з того, аби передати незаконно дуже прибуткову й перспективну компанію в приватні руки», - заявив А.ШКІЛЬ.

У свою чергу, народний депутат України, член спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з приватизації Юрій ОДАРЧЕНКО вважає, що в результаті кулуарної приватизації держпакетом «МАУ» заволодіє бізнесмен Аарон МАЙБЕРГ.

«Я був членом тимчасової слідчої комісії з приватизації компанії «Украгромашінвест». Вона була незаконно приватизована. Там було безліч порушень, про що зробила висновки ТСК. Приватизовувала цю компанію компанія Interpipe Віктора ПІНЧУКА. Тепер партнер Віктора ПІНЧУКА Арон МАЙБЕРГ проводить іншу схожу приватизацію. Маючи аналогію, як продавали «Украгромашінвест», я не виключаю, що процеси з МАУ - відбуватимуться в тому ж ключі, що й з «Украгромашінвестом». Тим паче, що у ФДМ діють ті самі люди», - сказав Ю.ОДАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Фонд держмайна оголосив про приватизацію державного пакета акцій «МАУ».

22 листопада голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО на прес-конференції заявив, що Фонд держмайна вважає, що реалізаційна ціна 61,58% державного пакета акцій МАУ має становити 250 млн. грн.

1 грудня ТОВ «Українська експертна група» (м.Київ) була визнана переможцем конкурсу з відбору оцінювача 61,58-відсоткового державного пакета акцій авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Експерти висловили подив рішенням ФДМУ.

Зокрема, заступник голови ради Українського товариства оцінювачів Сергій ОВЧАРОВ заявив, що не має найменшого уявлення ні про оцінювача держпакета «МАУ», ні про керівника ТОВ «Українська експертна група». «Я не знаю про її існування, і я ніколи не чув про таку людину, як Володимир АНТОНОВ (керівник ТОВ «Українська експертна група» - УНІАН), - повідомив С.ОВЧАРОВ.

У свою чергу, аналітик інвестиційної компанії «АРТ Капітал» Олексій АНДРЕЙЧЕНКО заявив, що «Фонд держмайна не залучатиме серйозної компанії, наприклад, з першої четвірки, до оцінки «МАУ», бо йому це просто не вигідно. Йому вигідно продати пакет за невелику ціну серед своїх. Подивіться, що таке взагалі «Українська експертна група» - це дуже маленька компанія, яка займається оцінкою земельних ділянок, і взагалі ніде серйозно не засвітилася і серйозно не відома. Оцінка там буде відповідною».

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800». Авіакомпанія з’єднує Україну з 35 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки й СНД.