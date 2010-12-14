Янукович вважає неприпустимими силові дії проти журналістів

Президент Віктор Янукович вважає неприпустимим застосування сили проти журналістів.

Про це заявив голова адміністрації президента Сергій Льовочкін, передає Українська правда.

"Він (президент) вважає неприпустимими якісь силові дії проти журналістів", - сказав він, коментуючи інцидент із журналістом Мустафою Найємом, який стався 13 грудня.

При цьому заступник голови адміністрації Ганна Герман вважає, що інцидент із Найємом, якого затримала міліція нібито через його національність, є неприпустимим.

"Ми сьогодні мали дуже серйозну розмову на тему: щоб ця "ластівка" не зробила "бурхливу весну"... Цей один випадок, щоб він не розбудив настрій, щоб це не стало масовим переслідуванням людей через колір шкіри або за підозрою в походженні", - сказала вона.

Герман повідомила, що буде розроблений комплекс профілактичних заходів для попередження повторення подібних ситуацій, підкресливши, що влада зробить все, щоб Україна залишалася державою, відомою своєю толерантністю.

Як повідомлялося, увечері 13 грудня у Найєма співробітники "Беркута" вирішили перевірити документи нібито через його неслов`янську зовнішність. Після цього журналіст був доставлений у Подільське РУВС, однак після втручання керівництва міліції був відпущений.