Міліція каже, що затримала Мустафу Найєма як особу зі східним обличчям

23:20, 13 грудня 2010
Суспільство
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... а телевізор міліціонери не дивляться

Телеведучого і журналіста "Української правди" Мустафу Найєма затримали співробітники підрозділу "Беркут".

Про це повідомила ведуча програми "Час.Новин" на 5 каналі Тетяна Даниленко.

За її словами, журналіста затримали близько 21.30 біля будівлі редакції 5 каналу.

"Під`їхали на машині "Беркуту". Не представившись, попросили вийти з машини (журналіст знаходився в машині Даниленко). Мустафа вийшов. Попросили пред’явити документи. Почали хамити. Мустафа пред’явив документи, але вони сказали, що "вони не побачили", - розповіла свідок події.

"Вони його затримали силою, пояснивши це тим, що він "лицо кавказкой национальности", і повели в Подільське райуправління... При цьому вони хамили йогому і мені та вилучили в нього мобільний телефон", - наводить слова Даниленко Українська правда.

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Коли журналіста відпустили, сам Мустафа повідомив, що "співробітник написав протокол про затримання. На вході до райвідділу цей співробітник підкинув мені в кишеню мій телефон... На прохання пояснити, чому забрав мій телефон. Він сказав, що нічого пояснювати не буде", - уточнив журналіст.

У відповідь на пропозицію Найєма вибачитися за те, що співробітники "Беркуту" грубили і провели затримання через національність, начальник райвідділу міліції вибачився, а співробітник, що проводив затримання, ні.

"До відділку також зателефонував начальник РУ МВС України в Києві Олексій Крикун, він попросив вибачення за своїх співробітників і пообіцяв провести службове розслідування", - розповів журналіст.

"У мене ніяких претензій до співробітників міліції немає", - заявив Мустафа.

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Зі свого боку міліція запевняє, що затримала Мустафу Найєма через те, що він не показав документи. Про це заявив начальник прес-служби київської міліції Володимир Поліщук.

За його словами, беркутівці попросили Мустафу пред`явити документи, оскільки в нього "східний тип обличчя". За словами Поліщука, оскільки журналіст відмовився це зробити, міліціонери посадили Мустафу до свого автомобіля, і відвезли до Подільського райвідділу міліції. (Сам Найєм каже, що документи показав). В міліції стверджують, що Найєм дорогою зателефонував народним депутатам, які у свою чергу допомогли журналісту  зв’язатися з начальником київського главку.

Поліщук наголосив, що у райвідділку інцидент залагодили. "Ніяких документів не складали, і ніхто ніяких претензій немає", - заявив він.

Поліщук запевнив, що бійці "Беркуту" не знали в обличчя Мустафу, "бо вони ТВі не дивляться, і не знали, що Мустафа публічна людина".

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Водночас, коментуючи цю подію УНІАН, у столичному главку зазначили, що будь-який працівник міліції може підійти до будь-якого громадянина і попросити в нього документи, які посвідчують особу.

Разом з тим у столичній міліції не змогли відкоментувати неодноразові звернення на розширених колегіях Генеральної прокуратури за участю колишнього генпрокурора України Олександра Медведька, який закликав працівників правоохоронних органів якомога більше уникати процедур щодо перевірки у громадян документів, у т.ч. доставляючи їх до відділків міліції під приводом встановлення особистості. При цьому генпрокурор звертав увагу підлеглих відповідним чином реагувати на такі дії представників органів внутрішніх справ.

 

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