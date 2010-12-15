Яценюк: за Конституцією вибори мають бути 27 березня 2011 року

07:10, 15 грудня 2010
Політика
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Прийшов час звернутися до Генпрокуратури

Народний депутат, лідер "Фронту Змін" Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що готує звернення до Генеральної прокуратури з приводу ухвалення парламентом законопроекту про внесення змін до Конституції, що передбачає проведення виборів Верховної Ради в жовтні 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив журналістам під час прес-конференції в Полтаві.

«Прийшов час звернутися до Генпрокуратури з приводу порушення законодавства України про вибори і з приводу того, що уряд і Центрвиборчком відмовляються проводити вибори» - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, згідно з діючою Конституцією, її статтями 77 і 78, вибори до Верховної Ради мають відбутися 27 березня 2011 року.

«Ніяких інших термінів сьогодні в жодному законі не існує. ... Уряд і ЦВК незаконно і неконституційно продовжують термін повноважень Верховної Ради, який має припинитися в березні наступного року», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він розкритикував ЦВК за те, що вона не проводить своє засідання, а уряд не передбачив в проекті держбюджету на 2011 рік відповідних коштів на проведення парламентської кампанії.

«Це є юридичним і політичним злочином ... перенесення терміну повноважень собі ще на 1,5 роки», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, він також чекає рішення Венеціанської комісії з цього приводу.

Як повідомлялося, в листопаді Центральна виборча комісія відмовилася оголосити про початок 27 листопада виборчого процесу з виборів Верховної Ради для їх проведення 27 березня 2011 р.

Опозиційні партії вважають, що наступні вибори Верховної Ради мають відбутися 27 березня 2011 р.

 

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