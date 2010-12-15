Януковичу планують купити три нових літаки
Інформація від голови ДУСі
Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ наступного року планують купити три нових літаки.
Про це газеті «Сегодня» повідомив голова Державного управління справами Андрій КРАВЕЦЬ.
«У 2011 році буде куплено три літаки Ан-148, щоб замінити два Ту-154 1981 і 1983 років випуску, що є зараз», - зазначив він.
Газета нагадує, що раніше глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН говорив, що частина цих літаків використовуватиметься на комерційних рейсах, щоб окупити утримання інших.
«Сегодня» нагадує, що в проекті бюджету планується збільшити на 84 млн. грн. витрати на матеріально-технічне забезпечення діяльності глави держави (на придбання нових літаків) і на 96 млн. - на лікування народних депутатів і керівників органів державної влади (модернізують клініку «Феофанія»).
А.КРАВЕЦЬ пояснив, що в клініці «Феофанія» запрацює радіологічний центр - «він працюватиме для всієї країни, а не лише для чиновників, й потребуватиме серйозного фінансування».