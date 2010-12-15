Королевська: 50% економіки працює в тіні, а «кришує» її влада

50% економіки України працює в тіні, а «кришує» її влада, вважає народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Таку думку вона висловила в ефірі телеканалу ICTV, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

«Якщо за офіційними даними інфляція в країні становить дев`ять відсотків, а п`ять відсотків - ріст внутрішнього валового продукту, то куди поділися гроші, які забезпечують зростання економіки? Цих грошей немає офіційно в статистиці доходів бюджету. А це говорить про те, що вперше в країні тіньова економіка збільшується за рахунок росту офіційного внутрішнього валового продукту», - стверджує Н.КОРОЛЕВСЬКА. Вона вважає, що 50% економіки не може працювати в тіні, якщо її не «кришує» влада.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, у країні є два бюджети - офіційний бюджет, за рахунок якого живуть 46 мільйонів українців, і тіньовий бюджет, за рахунок якого живуть 700 тисяч чиновників.

За її словами, відповідно до офіційного бюджету, на душу населення виробляється внутрішнього валового продукту на 27 тисяч гривень. Згідно з тіньовим бюджетом, на одного чиновника приходиться 1 мільйон 300 гривень внутрішнього валового продукту - різниця у 50 разів за якістю утримання чиновників у нашій країні і за якістю утримання простої людини.

Саме тому, вважає вона, в Україні не фінансується в проекті держбюджету медицина й освіта, тому в уряду піднялася рука скоротити в чотири рази утримання професійно-технічних училищ.

«Поки наша країна буде жити за двома бюджетами, буде два світи й два способи життя. Доки в країні одним буде дозволено все і їм за це нічого не буде, а інші будуть жити за таким законом, що пропонується в бюджеті, доти казати про якесь процвітання країни неможливо», - стверджує Н.КОРОЛЕВСЬКА.