Грищенко про скандал навколо Нобеля: взагалі не заслуговував на увагу

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що ситуація навколо Нобелівської премії миру не заслуговувала на увагу.

Про це він заявив в опублікованому сьогодні інтерв`ю Інтернет-виданню EurActiv.

«Не було питання щодо участі України в цій конкретній події. Просто факт полягає в тому, що посол повинен був бути в Києві в цей час, тому ми направили тимчасового повіреного, який є його заступником, що є нормальною практикою», - сказав міністр.

«Я не думаю, що це заслуговувало на яку-небудь реальну увагу взагалі», - додав К.ГРИЩЕНКО.

Він підкреслив, що рішення українською стороною було ухвалено відповідно до міжнародної дипломатичної практики.

Відповідаючи на запитання про те, чи означає це, що Україна вибудовуватиме свою зовнішню політику в координації із зовнішньою політикою Євросоюзу, К.ГРИЩЕНКО сказав: «Це означає, що Україна - цивілізована і дуже вихована країна».

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня агентство Reuters повідомило про те, що Україна разом із ще 17 країнами на заклик Китаю вирішила бойкотувати вручення Нобелівської премії миру китайському дисиденту ЛЮ Сяобо. Того ж дня К.ГРИЩЕНКО заявив, що посол у Норвегії не зможе взяти участь у церемонії вручення премії 10 грудня, оскільки повинен бути присутнім на нараді послів у Києві 14-15 грудня.

8 грудня представник Єврокомісії Анжела ФІЛОТЕ, коментуючи відмову низки країн взяти участь у врученні Нобелівської премії миру, зазначила, що комісія дуже розчарована таким рішенням, зокрема, прийнятим Сербією, яка сподівається на членство в ЄС. Вона також зазначила, що Єврокомісія планувала провести додаткові консультації з країнами, що бажають продовжувати рух на інтеграцію в ЄС, які відмовилися від участі в церемонії вручення премії.

9 грудня прес-секретар МЗС Олександр ДИКУСАРОВ повідомив, що Україну на церемонії вручення Нобелівської премії миру представлятиме Тимчасовий повірений у справах України, перший секретар Посольства України в Норвегії Ірина БІЛОРУС.