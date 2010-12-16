Депутат ЄП вважає «дуже сумною» історію із затриманням Найєма

Депутат Європарламенту, співголова Комітету парламентського співробітництва ЄС - Україна Павел КОВАЛЬ вважає “дуже сумною” історію із затриманням журналіста Мустафи НАЙЄМА київською міліцією.

Про це він заявив у коментарі власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

“Історія виглядає дуже сумною для мене, оскільки я особисто вважаю Україну багатокультурною країною”, - сказав П.КОВАЛЬ.

“Якщо це було зроблено на підставі зовнішнього вигляду М.НАЙЄМА, тоді ми можемо лише висловлювати жаль і сподіватися, що такого не станеться у майбутньому”, - додав П.КОВАЛЬ.

Він також висловив переконання у тому, що Україні не потрібні такі історії.

Як повідомляв УНІАН, М.НАЙЄМА затримали співробітники спецпідрозділу міліції "Беркут" 13 жовтня. За даними ведучої “5 каналу” Тетяни ДАНИЛЕНКО, журналіста затримали близько 21.30 біля будівлі редакції телеканалу.

"Під’їхали на машині "Беркута". Не представившись, попросили вийти з машини (журналіст знаходився у машині Т.ДАНИЛЕНКО). Мустафа вийшов. Попросили пред’явити документи. Почали грубили. Мустафа пред’явив документи, але вони сказали, що "вони не побачили", - повідомила Т.ДАНИЛЕНКО. "Вони його затримали силою, пояснивши це тим, що він "лицо кавказкой национальности" і повели в Подільське райуправління... ", - заявила Т.ДАНИЛЕНКО.

Зі свого боку, начальник прес-служби київської міліції Володимир ПОЛІЩУК повідомив, що міліціонер затримав журналіста через відмову пред’явити документи.

Керівник Центру зв’язків із громадськістю київської міліції Володимир ПОЛІЩУК заявив, що затримання громадян для перевірки документів без надання пояснень є нормальною практикою роботи міліції.