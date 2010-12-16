Регіонали обіцяють завтра у ВР вибух одразу двох «інформаційних бомб»

Фракція «БЮТ-Батьківщина» блокує роботу Верховної Ради з метою перешкодити парламенту завтра заслухати звіт міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА про результати міжнародного аудиту діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ висловив в інтерв`ю журналістам

«Попередні матеріали аудиту, які ми сьогодні маємо на руках, говорять про те, що розкрито факти дуже серйозних зловживань», - заявив О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, йдеться про «пряму крадіжку державних грошей».

О.ЄФРЕМОВ відзначив, що в результатах аудиту, зокрема, йдеться про те, що «автомобілі, які завозилися до України за ціною 240 тисяч (при цьому він не уточнив, про яку валюту йдеться - УНІАН) за штуку, урядом ТИМОШЕНКО купувалися за ціною більш як 790 тисяч, тобто, більш ніж у три рази було перевищення ціни».

О.ЄФРЕМОВ сказав, що завтра в парламенті про результати аудиту має докладати міністр фінансів Ф.ЯРОШЕНКО. «Щоб уникнути гласності з цього питання, наші колеги у випереджальному порядку блокують роботу парламенту і не дають можливості, щоб ті, хто проводив цей аудит, ті, хто замовляв цей аудит, доповіли в парламенті», - заявив він.

У свою чергу, перший заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ також вважає, що фракція «БЮТ-Батьківщина» блокує трибуну, оскільки не хоче, щоб ВР заслухала звіт з міжнародного аудиту діяльності уряду Ю.ТИМОШЕНКО. «Завтра в парламенті має вибухнути інформаційна бомба, яка може поховати остаточно залишки політичного рейтингу фракції БЮТ», - сказав він.

За словами М.ЧЕЧЕТОВА, йдеться про завтрашню доповідь міністра фінансів України про результати міжнародного аудиту, «про широкомасштабне розкрадання бюджетних коштів попереднім урядом».

На думку М.ЧЕЧЕТОВА, другою «інформаційною бомбою» завтра має стати звіт Тимчасової слідчої комісії парламенту «про розкрадання грошей державним резервом при колишньому уряді».

М.ЧЕЧЕТОВ стверджує, що роботу парламенту буде розблоковано.

«Ми маємо під ялиночку, як і обіцяли, покласти і покладемо державний бюджет у четвер, ухвалений остаточно в другому читанні», - наголосив він.

За словами М.ЧЕЧЕТОВА, в Партії регіонів вважають, що «політики повинні максимально дистанціюватися від роботи правоохоронних органів – чоботи має шити швець, піроги має пекти пекар». «Якщо пекар шитиме чоботи, то чоботи не те що на ноги, але й на голову не налізатимуть», - сказав він. «А якщо швець пектиме піроги, то їх і собаки їсти не будуть», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ.

Він закликав усіх політиків «не тиснути на правоохоронні органи і давати їм можливість робити свою справу».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати - члени фракції "БЮТ-Батьківщина" заблокували трибуну і президію Верховної Ради. «Бютівці» повісили в сесійному залі парламенту плакати з написами: «Руки геть від Тимошенко!» і «Припиніть політичні репресії!».