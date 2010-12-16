Закривавленому депутату-бютівцю викликали "швидку"
19:34, 16 грудня 2010Політика
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"Вдарив зверху по голові столиком"
До Верховної Ради України прибула “швидка допомога”, побили народного депутата Михайла ВОЛИНЦЯ (фракція «БЮТ-Батьківщина»).
Як передає кореспондент УНІАН, в нього голова в крові.
М.ВОЛИНЕЦЬ повідомив журналістам, що його побив один із депутатів від Партії регіонів.
«Вдарив зверху по голові столиком з метрової висоти», - сказав М.ВОЛИНЕЦЬ.
«Розбита голова, рана тут велика і не відчуваю щелепи», - додав він.
Водночас М.ВОЛИНЕЦЬ не назвав прізвище народного депутата, який вдарив його.
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