Янукович зустрінеться з Президентом Угорщини і делегацією МОК

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні о 12.00 проведе зустріч з Президентом Угорщини Палом ШМІТТОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч відбудеться в Адміністрації Президента України (вул. Банкова, 11).

О 12.35 глави держав поспілкуються з представниками засобів масової інформації.

Також сьогодні о 14.30. В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з делегацією Міжнародного олімпійського комітету на чолі з президентом МОК Жаком РОГГЕ (АПУ, вул. Банкова, 11).

О 16.00 Президент візьме участь в урочистостях з нагоди Дня міліції, які будуть відбуватись у Центрі культури та мистецтв МВС України (вул. Богомольця, 10).

О 16.40 В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у запаленні благодійної свічки та вогнів на Новорічній ялинці на Майдані Незалежності у Києві.