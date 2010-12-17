Янукович зустрінеться з Президентом Угорщини і делегацією МОК
08:59, 17 грудня 2010Політика
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Крім того запалить ялинку
|Пал ШМІТТ
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч відбудеться в Адміністрації Президента України (вул. Банкова, 11).
О 12.35 глави держав поспілкуються з представниками засобів масової інформації.
Також сьогодні о 14.30. В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з делегацією Міжнародного олімпійського комітету на чолі з президентом МОК Жаком РОГГЕ (АПУ, вул. Банкова, 11).
О 16.00 Президент візьме участь в урочистостях з нагоди Дня міліції, які будуть відбуватись у Центрі культури та мистецтв МВС України (вул. Богомольця, 10).
О 16.40 В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у запаленні благодійної свічки та вогнів на Новорічній ялинці на Майдані Незалежності у Києві.
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