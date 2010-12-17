Новини з «фронту» ВР: регіонали прогулюються сесійною залою

У сесійній залі Верховної Ради України станом на 9.30 народні депутати від Партії регіонів не охороняють трибуну і президію від депутатів з фракції “БЮТ-Батьківщина”, які вчора блокували роботу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, ніхто з “регіоналів”, незважаючи на вчорашні запевнення всю ніч охороняти від “бютівців” трибуну і президію, не перебуває біля цих об’єктів.

Наразі в сесійній залі перебуває не більше 15-20 представників фракції ПР.

При цьому після вчорашніх подій у Верховній Раді у своєму блозі на Twitter народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій ШЕВЧЕНКО написав, що внаслідок бійки до лікарні у Феофанії були госпіталізовані чотири народні депутати. При цьому А.ШЕВЧЕНКО не уточнив, хто саме наразі перебуває в лікарні.

Раніше було відомо, що всього до лікарні Феофанія забрали п’ятьох осіб: Володимира БОНДАРЕНКА (з переломом руки), Євгена СУСЛОВА (підвищений тиск), Василя КРАВЧУКА (струс мозку), Юрія ГНАТКЕВИЧА (підвищений тиск 280 на 100 та вкрай тяжкий стан) та Михайла ВОЛИНЦЯ (струс мозку та відкрита черепно-мозкова травма).

У даний час депутати від «БЮТ-Батьківщина» відсутні в сесійній залі.