У Верховній Раді запалили лампадки як на похороні
10:12, 17 грудня 2010Політика
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Литвин відмовив бютівцям у перерві
Члени фракції «БЮТ-Батьківщина» на своїх робочих місцях у сесійній залі парламенту запалили невеличкі лампадки.
Як передає кореспондент УНІАН, за словами цих депутатів, це символізує «похорон демократії у Верховній Раді».
Представники Партії регіонів перебувають біля президії та трибуни ВР, аби не дати можливості опозиції заблокувати роботу парламенту.
Перший заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМЯКІН звернувся з вимогою до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА оголосити перерву на 30 хвилин.
Проте В.ЛИТВИН йому відмовив, пояснивши, що «перерва вчора була цілий день».
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