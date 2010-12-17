У Верховній Раді запалили лампадки як на похороні

Члени фракції «БЮТ-Батьківщина» на своїх робочих місцях у сесійній залі парламенту запалили невеличкі лампадки.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами цих депутатів, це символізує «похорон демократії у Верховній Раді».

Представники Партії регіонів перебувають біля президії та трибуни ВР, аби не дати можливості опозиції заблокувати роботу парламенту.

Перший заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМЯКІН звернувся з вимогою до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА оголосити перерву на 30 хвилин.

Проте В.ЛИТВИН йому відмовив, пояснивши, що «перерва вчора була цілий день».