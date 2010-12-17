Литвин: депутати приходять у Верховну Раду зі зброєю
10:29, 17 грудня 2010Політика
4428 0
Спікер каже, що працює прибиральницею
Спікер ВР Володимир ЛИТВИН заявляє, що він розуміє свою відповідальність за побитих учора депутатів. Але при цьому він продемонстрував вміст трьох мішків, нібито принесених у зал бютівцями, - ланцюги, замки і металові ломики. За словами голови ВР, учора у сесійні залі лунали заклики застосувати зброю. "Не секрет, що депутати приходять у ВР зі зброєю", - сказав Литвин.
Спікер також зауважив, що Верховна Рада "стараннями" депутатів перетворилася "на стійло у поганого господаря". Він поскаржився, що перед приїздом високих гостей він вимушений сам прибирати зал від розкиданих паперів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter