Литвин: депутати приходять у Верховну Раду зі зброєю

Спікер ВР Володимир ЛИТВИН заявляє, що він розуміє свою відповідальність за побитих учора депутатів. Але при цьому він продемонстрував вміст трьох мішків, нібито принесених у зал бютівцями, - ланцюги, замки і металові ломики. За словами голови ВР, учора у сесійні залі лунали заклики застосувати зброю. "Не секрет, що депутати приходять у ВР зі зброєю", - сказав Литвин.

Спікер також зауважив, що Верховна Рада "стараннями" депутатів перетворилася "на стійло у поганого господаря". Він поскаржився, що перед приїздом високих гостей він вимушений сам прибирати зал від розкиданих паперів.