Нардеп від ПР Лук’янов: регіоналів не били ні ланцюгами, ні дротами

Народний депутат від Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ заявив, що вчора депутати від “БЮТ-Батьківщина” заносили у сесійну залу парламенту металеві дроти і ланцюги, але не застосовували їх проти депутатів від Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це він сказав в ефірі телеканалу.

Водночас В.ЛУК’ЯНОВ зауважив, що не бачив, чи били «регіонали» кріслами представників опозиції. «Спочатку почалася штовханина. Але між окремими депутатами почалися особисті образи, лайки, нецензурні вирази, принизливі… Я був там присутній, але я був в іншій частині зали, і я не бачив цього. Зламаний стілець я бачив. А об кого? Я не бачив цього!» — він.

В.ЛУК’ЯНОВ також не назвав прізвища народних депутатів, які брали участь у бійці і могли завдати своїм колегам серйозних тілесних ушкоджень. «Досить велика кількість була депутатів з обох боків — майже половина фракції БЮТ і половина фракції «Регіонів». Не бачив, не знаю. Нічого не можу сказати…».

Разом із тим В.ЛУК’ЯНОВ заявив, що бачив, як представники фракції “БЮТ-Батьківщина” заносили до сесійної зали металевий ланцюг. «Я особисто бачив металевий ланцюг, який заносили до залу представники фракції БЮТ. Важко сказати для чого його заносили… Якщо його заносили, то його могли і використовувати», — вважає він.

В.ЛУК’ЯНОВ також повідомив, що бачив і металеві дроти, але зауважив, що депутатів від Партії регіонів не били ні дротами, ні ланцюгами.

«Це ненормальна ситуація. Мені соромно, що парламент працює у такому режимі. Я вважаю, що ми повинні прийняти якісь заходи, аби бійки між депутатами припинити і відійти від цього» — додав «регіонал».

Коментуючи заяви опозиції про те, що арешти представників попереднього уряду та порушення кримінальної справи проти лідера партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО є проявами політичних репресій, В.ЛУК’ЯНОВ сказав, що це не відповідає дійсності. «Не потрібно прикривати політичною доцільністю кримінальні злочини, або події, які підпадають під ознаки цих злочинів», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, учора, 16 грудня, у сесійній залі парламенту сталася бійка між “регіоналами” і “бютівцями”, які зранку блокували президію, трибуну і урядову ложу парламенту.

Перед цим народні депутати із фракції «БЮТ-Батьківщина» заблокували двері в сесійну залу: деякі ланцюгами, інші - якимись пов’язками.

Однак усі вхідні двері до зали були розблоковані, Депутати від ПР увірвалися до сесійної зали з дверей президії, через які заходять керівники Верховної Ради, побилися з депутатами від “БЮТ-Батьківщина” і відтіснили їх у сесійну залу.

П’ятьох “бютівців” забрала “швидка допомога”.