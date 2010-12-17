Наша Україна обурюється «бандитським побоїщем» (заява)

«Наша Україна» вимагає від Генеральної прокуратури розслідування дій усіх учасників бійки у парламенті 16 грудня.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві партії, “ми висловлюємо обурення бандитським побоїщем, вчиненим депутатами від Партії регіонів у залі засідань Верховної Ради України. Країна стала свідком навіть не сутички, а поведінки бандитських розборок, які стоять за будь-якими межами. Це ганьбить не лише учасників бійок, але і принижує Верховну Раду як інститут, де свою позицію доводять не аргументами, а кулаками і стільцями”.

“Наша Україна” вимагає від Генеральної прокуратури ретельного і об’єктивного розслідування дій усіх учасників бійки. “Ті, хто ламає своїм колегам кістки, розбиває обличчя, доводить до лікарні, мають відповідати перед законом. Розслідування цієї справи буде тестом для прокуратури – чи зможе вона стати над політичними прихильностями, чи сповідуватиме підхід «для друзів – усе, для ворогів - закон». Іншим тестом для прокуратури стане розгляд справи, яка стала приводом до вчорашньої бійки”.

Також “Наша Україна” вимагає прозорого розгляду усіх справ, порушених нинішньою владою проти колишніх урядовців зі звинуваченнями у нецільовому використанні бюджетних коштів.

У “Нашій Україні” наголошують, що завжди виступали за “відкритість бюджетного процесу. Ми вимагали цього і в уряду ЯНУКОВИЧА, і в уряду ТИМОШЕНКО, і зараз вимагаємо в уряду АЗАРОВА. Саме тому ми вимагаємо під час розгляду бюджету на 2011 рік у парламенті звіту уряду щодо використання бюджетних коштів у поточному році. Це потрібно зробити зараз, щоб через чотири роки нинішнім урядовцям не довелося також ходити до прокуратури і пояснювати, куди були витрачені бюджетні кошти”.