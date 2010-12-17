Новий мер Москви Собянін сьогодні прилітає до Києва

12:06, 17 грудня 2010
Політика
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Не виключена зустріч з керівництвом України

17-18 грудня Київ з робочим візитом відвідає мер Москви Сергій СОБЯНІН.

Про це кореспонденту УНІАН у Москві повідомило інформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, С.СОБЯНІН має прибути до Києва сьогодні ввечері. Під час візиту планується зустріч з головою КМДА Олександром ПОПОВИМ, а також не виключена зустріч з керівництвом України.

«Це перша закордонна поїздка новопризначеного мера Москви, що вкотре раз підкреслює стратегічні українсько-російські відносини», - сказав співрозмовник агентства.

 

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