Наливайченко побачив у заяві Путіна «відновлення риторики Сталіна»

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО закликає російську владу піти назустріч науковцям та відкрити для історичних досліджень державні архіви Російської Федерації часів Другої світової війни.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві В.НАЛИВАЙЧЕНКА з приводи слів російського прем’єр-міністра Володимира ПУТІНА про те, що саме за рахунок Російської Федерації ця війна виграна, “У Другій світовій війні перемогли прості солдати, ополченці, матері та діти війни незалежно від національності. Вони на лінії вогню, в тилу і на окупованих територіях великою кров’ю та потом вибороли перемогу над нацизмом”.

«Неморально порівнювати пролиту на війні кров та ділити солдат радянської армії за національністю. Суспільство не повинно піддаватися на такі провокації, навіть якщо їх озвучують політики найвищого рангу», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він зауважив, що “подібні заяви представників російської влади схожі на відновлення риторики Сталіна з її поділом на народи-переможці і народи-зрадники. Саме такі заяви і створюють сприятливий ідеологічний грунт для поширення ксенофобії та міжнаціональних конфліктів, вибух яких сьогодні спостерігаємо в Москві”.

“Історію ХХ століття не потрібно ідеологізувати в дусі сталінських часів. Навпаки, час дати можливість фаховим історикам різних країн вільно досліджувати минуле на підставі історичних документів”, - відзначив голова політради партії.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО закликав російську владу відкрити для історичних досліджень державні архіви часів Другої світової війни. «Це дозволить відкрити повнішу картину щодо відповідальних за початок цієї найбільшої в ХХ столітті війни, яка принесла смерть та страждання для мільйонів людей на усій земній кулі», - зауважив він.