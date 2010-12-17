Янукович запевняє, що газових війн з Росією більше не буде

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виключає можливість повторення українсько-російського газового конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з Президентом Угорської Республіки Палом ШМІТТОМ.

«Такого більше ніколи не буде», - запевнив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, все, що відбувалось в останні 5 років, у газових відносинах України і Росії і від чого страждала Європа, пішло в небуття.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що цього року Україна підписала Європейську енергетичну хартію і стала членом Енергетичного європейського співтовариства.

Також він нагадав, що за минулий рік Україна відновила стратегічні відносини з Росією.

«І сьогодні в нас немає жодних розбіжностей щодо транзиту і постачання російського газу», - підкреслив глава держави.

Крім того, він зауважив, що українська газотранспортна система знаходиться у стабільному і надійному стані.

Також, за словами В.ЯНУКОВИЧА, у підземні газосховища на західному кордоні України на сьогодні закачано 25 млн. кубометрів газу, що є достатнім ресурсом.

В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що Європа та Росія спільно з Україною реалізують проект модернізації української ГТС.

На думку глави держави, цей проект може позитивно вплинути на об’єднання як споживачів, так і постачальників російського газу.

«Ми такий проект внесли на розгляд Росії та ЄС і сподіваємось, що цей проект пройде усі необхідні процедури і ми почнемо, коли прийде час, його реалізовувати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він нагадав, що крім модернізації української ГТС цей проект передбачає збільшення обсягів прокачування газу, а також збільшення надійності газотранспортної системи України, а також відкриває шлях до прозорого управління українською ГТС.

На думку Президента, і Росія, і Європа зацікавлені в участі у цьому проекті, оскільки він дозволить мати більшу інформацію про роботу системи.