Королевська пропонує чиновникам припинити «кошмарити» бізнес

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА пропонує в проекті державного бюджету України на 2011 рік скоротити витрати на чиновників і спрямувати ці кошти на соціальні потреби.

У ефірі ток-шоу «Шустер Live» на телеканалі «Україна» Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила: «Якщо метою бюджету було налякати кризу своєю неадекватністю, то це у наших чиновників вийшло! Адже практично всі гроші, які зароблять трудящі нашої країни, будуть витрачені на утримання чиновників».

Голова парламентського комітету відзначила, що після вивчення показників держбюджету і аналізу, на що чиновники мають намір витратити гроші, які збираються зі всієї країни, їй стало зрозуміле, чому в 2011 році багаті стануть багатшими, а бідні біднішими: «Гроші в бюджеті є – питання тільки в тому, як їх збираються витрачати. Наприклад, витрати на Кабмін наступного року збільшуються майже на 350 млн. грн. За ці гроші можна було б купити більш як 1000 соціальних квартир для бідних, 1866 автобусів для інвалідів, і 30 тис. чоловік оздоровити в Криму. Ми пропонуємо скоротити апетити чиновників і передати гроші тим, хто має в них більшу потребу!».

За її даними, на реконструкцію санаторію «Кришталевий», в якому відпочивають вищі чиновники країни, виділяється 12 млн. грн. При цьому на забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів передбачена сума на 20 млн. менше, ніж цього року. Н.КОРОЛЕВСЬКА запропонувала «перекинути» гроші з санаторію і забезпечити воїнів житлом.

«Витрати на перевезення вищих державних керівників України наступного року будуть збільшені на 65 млн. грн. При цьому на 51 млн. грн. скорочені одноразові виплати ветеранам війни і праці. Хіба це справедливо?, - запитує Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Ми пропонуємо поміняти ці статті витрат місцями і спрямувати гроші на підтримку ветеранів».

Народний депутат відзначила, що проектом бюджету на 2011 рік передбачено збільшити витрати на охорону здоров`я в цілому по країні лише на 5%. «При детальнішому розгляді виявилось, що на клініку «Феофанія», в якій лікуються всі міністри і депутати, фінансування збільшено на 45%, а фінансування «верхньої клініки» у Феофанії стане більше ще на 15%, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - При цьому на 14 млн. грн. скорочуються витрати на лікування наших громадян за кордоном. Йдеться про ті випадки, коли вітчизняна медицина безсила, і врятувати людину можна лише за кордоном. Ми пропонуємо гроші з «Феофанії» перекинути на цю статтю витрат».

Голова Комітету Верховної Ради вважає невиправданим збільшення на 60 млн. грн. витрат на утримання ВІП-санаторіїв для еліти, і при цьому скорочення на 58 млн. грн. коштів, що йдуть на боротьбу з туберкульозом і СНІДом. «Так може, все ж таки ці статті в бюджеті поміняти місцями?», – поставила Н.КОРОЛЕВСЬКА питання аудиторії, і була підтримана бурхливими оплесками.

Також присутні в студії підтримали пропозицію Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ більш як 3 млрд. грн., які в проекті бюджету передбачено на фінансування силових структур, спрямувати на ремонт більше 14,5 тисяч дитячих садків по всій країні. «При цьому кожен садок в Україні одержить по 210 тис. грн. Сьогодні це було б набагато актуальнішим», - вважає народний депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА також озвучила пропозицію підприємців спрямувати 3,6 млн. грн., закладених у проекті бюджету на підтримку підприємництва, на придбання новорічних подарунків для дітей-сиріт. «Таким чином ми зробимо добру справу і порадуємо більш як 100 тисяч дітей, які залишилися без батьків. А підприємці самі зароблять ці гроші. Головне, щоб чиновники перестали їх "кошмарити", - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.