Медведчук вимагає негайної відставки Огризка

Соціал-демократична партія України (об’єднана) висловлює категоричний протест з приводу “організованої владою чергової антиросійської кампанії, спрямованої на вихід України з СНД”.

Як ідеться у заяві СДПУ(о), переданій агентстві УНІАН, партія розглядає “заяви, які звучать з президентського Секретаріату та МЗС щодо недоцільності перебування нашої країни у складі Співдружності, як відверту провокацію, мета якої - завдати максимальної шкоди українсько-російським відносинам. Замість того, щоб запропонувати дієву політику щодо реформування СНД, Україну насправді штовхають до підриву її відносин з пострадянськими державами”.

СДПУ(о) вимагає негайної відставки першого заступника міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА та інших посадових осіб, які “своїми провокаційними діями підривають співпрацю нашої держави з країнами СНД”.

На переконання СДПУ(о), “фактично у вищих колах "помаранчевої" бюрократії та її обслуги сформувалося антиросійське лобі, що є основним виконавцем конфронтаційного замовлення. До його складу належать керівники МЗС, оточення міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА, ряд чиновників президентського Секретаріату та секретар РНБОУ Анатолій КІНАХ”.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня в Москві перший заступник міністра закордонних справ України В.ОГРИЗКО заявив, що офіційний Київ вважає, що СНД все більше втрачає свою привабливість. 5 травня радник глави держави – керівник Головної служби зовнішньої політики Костянтин ТИМОШЕНКО повідомив, що в Секретаріаті Президента розглядається питання про вихід України з СНД.