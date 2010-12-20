Ахметов розказав про мамин гаманець і дитячу мрію

Народний депутат України, бізнесмен Рінат АХМЕТОВ у дитинстві мріяв стати футболістом і заробляти багато грошей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив вчора в Донецьку журналістів після відвідання дитячих будинків.

«У дитинстві багато про що я мріяв. Я мріяв стати футболістом, але футболістом не став, проте від футболу не відійшов, так вийшло. Це головна мрія», - відзначив Р.АХМЕТОВ.

«Я вже говорив, що у нас у матері був дуже великий гаманець, а грошей в ньому ніколи не було. І я сказав: «Мама, я, коли виросту, стану футболістом, однак гаманець збережи обов`язково – я зароблятиму багато грошей»… Так вийшло, що футболістом не став, але у футболі залишився в іншій якості. І гаманця вже немає, проте мрія збулася», - додав бізнесмен.

Відповідаючи на запитання, яким він хоче бачити майбутнє своїх дітей, Р.АХМЕТОВ сказав: «Щоб були гідними людьми. Я всім цього бажаю, не тільки своїм дітям. Усім дітям я бажаю одного – щоб вони були чесними, порядними і гідними людьми».