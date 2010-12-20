Колишнього в.о. міністра оборони залишили під вартою ще на місяць

Апеляційний суд м. Києва ще на один місяць продовжив запобіжний захід – тримання під вартою – стосовно колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони, першого заступника міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА.

Як повідомив кореспондента УНІАН адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО, сьогодні відбулося засідання Апеляційного суду міста Києва з розгляду подання слідчого Головного управління військових прокуратур Генпрокуратури про продовження ще на два місяці строку тримання В.ІВАЩЕНКА під вартою.

Адвокат нагадав, що 21 грудня завершується попередній чотирьохмісячний термін тримання В.ІВАЩЕНКА під вартою, тому Генпрокуратура внесла подання до суду щодо продовження цього терміну ще на два місяці – загалом до шести місяців.

“Суд подання слідчого задовольнив частково і продовжив тримання під вартою ще на один місяць, тобто загалом до п’яти – до 21 січня 2011 року”, - зазначив адвокат.

Він також повідомив, що В.ІВАЩЕНКА доставили до суду, й він особисто виклав свою позицію щодо доцільності перебування під вартою.

“В.ІВАЩЕНКО був присутній. Він дуже добре виступив, але його доводи до уваги не взяли”, - сказв Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня було порушено кримінальну справу стосовно В.ІВАЩЕНКА за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Стосовно В.ІВАЩЕНКА обрано запобіжний захід – взяття під варту.

Зараз він і адвокат вивчають матеріали справи, розслідування якої 1 листопада завершила Генпрокуратура.

В.ІВАЩЕНКО та арбітражний керуючий державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» М. звинувачуються у службових зловживаннях та пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.