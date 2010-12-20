Шкіряк: врятувати Литвина може лише добровільна відставка

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН після своєї заяви на погоджувальній раді в парламенті з приводу побиття народних депутатів повинен піти у відставку, вважає лідер громадського об’єднання «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГО «Новий Київ», про це З.ШКІРЯК заявив у своєму блозі на порталі одного з інформаційних агентств.

«Під час погоджувальної ради 20 грудня Володимир ЛИТВИН заявив, що звіту генпрокурора стосовно брутального побиття народних депутатів у стінах парламенту «не буде, бо його просто не може бути». Я вважаю такі заяви спікера українського парламенту проявом цинізму і такими, що не відповідають жодним принципам демократії і свобод. Слова, що пролунали з вуст голови Верховної Ради, є неприпустимими і відверто провокаційними», - зазначив З.ШКІРЯК.

Політик переконаний, що В.ЛИТВИН «в умовах, коли у стінах священної для українців будівлі, в абсолютно бандитський спосіб забивають останній гвіздок у труну демократії” мав зайняти, принаймні, нейтральну позицію.

“Своєю ж заявою В.ЛИТВИН вчергове підтвердив свою підступність, залежність і підконтрольність діючій владі і вкотре показав неспроможність самостійно впливати на ситуацію», - сказав З.ШКІРЯК.

«Немає жодних виправдань людині, яка свій інтерес ставить вище державницького. Тим більше, коли ця людина займає другу за впливовістю посаду в Україні. Я хочу нагадати пану ЛИТВИНУ, що свого часу, за його ж головування, «регіонали» місяцями безпідставно блокували трибуну ВР, і ніхто – ні він, ні тодішня влада не вдавалися до фізичної розправи. Сьогодні ЛИТВИН, як спікер, не здатен захищати інтереси українського суспільства», - заявив політик.

Своєю “безхребетною позицією” В.ЛИТВИН, за словами З.ШКІРЯКА, свідомо підіграє “відверто кримінальним проявам в українському парламенті, а також створює умови для встановлення тоталітаризму і знищення демократії в Україні”.

З.ШКІРЯК також заявив, що на сьогоднішній день для українців і В.ЛИТВИН, і його партія є «політичними лузерами».

“За таких обставин єдиною можливістю зберегти хоч якесь реноме перед своїм народом є добровільна відставка з поста голови Верховної Ради і спроба почати свою діяльність з «чистого аркуша». За інших обставин своє слово скаже народ, і вже на найближчих виборах люди дадуть гідну оцінку його антинародній позиції, а ЛИТВИН і його Народна партія назавжди зникнуть з політичної карти України», - переконаний З.ШКІРЯК.