Прихильники Тимошенко провели акції протесту по Україні

Прихильники лідера ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко, проти якої Генеральна прокуратура висунула звинувачення у виплаті пенсій за рахунок грошей, призначених на екологічні цілі, провели акції протесту по Україні.

У Рівному

Кілька десятків активістів облорганізації ВО «Батьківщина» пікетували прокуратуру Рівненської області з протестом проти переслідування владою екс-прем’єр-міністра, лідера партії Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники тримали гасла «Руки геть від Юлії Тимошенко!», «Ні - політичним репресіям!».

Як повідомив журналістам заступник голови РОО ВО «Батьківщина» Олександр ПІЧЕНКО, переслідування Ю.ТИМОШЕНКО є винятково політичним замовленням нинішньої влади.

На його думку, «цими репресивними методами ЯНУКОВИЧ і компанія лише допомагають українському народу об’єднатися, адже всі бачать, що ця влада є антиукраїнською і має за мету знищити незалежність України».

Учасники пікету підписалися під заявою до прокурора області Василя ПРИСЯЖНЮКА та генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з вимогою «припинити виконувати антизаконні вказівки діючої влади та припинити політичні репресії проти лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО».

У заяві також висловлюється переконання, що спільними зусиллями опозиції та громадянського суспільства можна «захистити Україну від нинішньої влади».

Учасники пікету змогли вручити цю заяву особисто прокурору області В.ПРИСЯЖНЮКУ, який вийшов до них.

У Чернівцях

Близько 30 представників ВО «Батьківщина» у Чернівцях пікетували приміщення обласної прокуратури, протестуючи проти політичних переслідувань Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, Чернівецька міська рада дозволу на проведення мітингу не надала, оскільки, як зазначається у відмові, «заява на проведення акції була подана з порушенням термінів».

Учасники пікету ухвалили звернення до Президента та генерального прокурора України, у якому засудили політику проведення нинішньою владою тотальних політичних репресій, переслідування колишніх посадовців і порушення кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО.

Учасники мітингу висунули вимогу до Президента та генпрокуратура «негайно припинити фабрикування справ проти опозиції, покарати винуватців побоїща у Верховній Раді, неухильно дотримуватися законності і Конституції усіма посадовцями - від Президента і генпрокурора до найдрібнішого чиновника – нарівні з рядовими громадянами України».

Буковинські учасники мітингу на захист Ю.ТИМОШЕНКО заявили також, що «Батьківщина» протидіятиме «цьому беззаконню всіма можливими методами».

«Незалежні українські журналісти та експерти, світова преса, європейські політики, Європейська народна партія, яка об’єднує партії, що їх очолюють президенти та прем’єри провідних країн Євросоюзу, – всі визнають, що справа проти ТИМОШЕНКО сфабрикована, що вона має суто політичний характер і є проявом політичного терору проти опозиції», - зазначається у звернені мітингувальників.

«Чернівецьку область не обійшов тиск на «Батьківщину». Активістів БЮТ звільняють з роботи, примушують до виходу з «Батьківщини» та вступу до Партії регіонів, погрожують знищити бізнес, фальсифікують вибори до місцевих рад тощо. Усі звернення з цього приводу до вищих органів влади досі лишалися без відповіді», - йдеться у зверненні.

Правоохоронці не перешкоджали проведенню несанкціонованої акції. Це перша за останні 5 років відмова партії «Батьківщина» з боку Чернівецької міської ради у праві проведення мирного зібрання.

У Луцьку

У Луцьку прихильники “Батьківщини” пікетували обласну прокуратуру, протестуючи проти кримінального переслідування лідера партії Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 осіб на чолі з попереднім головою Волинської облради Анатолієм ГРИЦЮКОМ стояли навпроти будинку обласної прокуратури з біло-сердечними прапорами та плакатами: "Руки геть від Юлії Тимошенко", "Ні - політичним репресіям" і скандували "Ганьба!".

Під час мітингу А.ГРИЦЮК заявив, що влада боїться опозиції і українського народу, а "соратників ТИМОШЕНКО хочуть поставити на коліна".

Серед мітингуючих також були колишній радник голови облради Володимир БАНАДА, депутат Луцької міської ради Аскольд ПЕКАРСЬКИЙ та інші.

У Дніпропетровську

На центральній площі Дніпропетровська кілька десятків представників всеукраїнського об’єднання „Батьківщина” провели пікет проти кримінального переслідування лідера партії, екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримали гасла „Руки геть від Тимошенко!”, „Геть азаровщину!”.

Під час короткого мітингу промовці відзначали, що переслідування Ю.ТИМОШЕНКО свідчить про намір нинішньої української влади знищити опозицію.

Як повідомили організатори акції, проведення акції було заплановане перед будівлею прокуратури Дніпропетровської області, однак Бабушкінський районний суд міста своїм рішенням заборонив їм збиратися перед прокуратурою.

В Івано-Франківську

В Івано-Франківську активісти партії «Батьківщина» пікетували прокуратуру області.

Як повідомили УНІАН в обласній організації партії «Батьківщина», активісти і прихильники лідера партії Юлії ТИМОШЕНКО вимагали від прокуратури припинити її переслідувати.

Учасники акції тримали в руках плакати з написами: «Руки геть від Тимошенко!», «Ні - політичним репресіям» і скандували гасла на підтримку свого лідера.

На імпровізованому мітингу виступили перший заступник голови облради Василь ГЛАДІЙ, депутат обласної ради Олександр ЛЕВИЦЬКИЙ, голова фракції «Батьківщина» в обласній раді Юрій РОМАНЮК, та інші. У своїх виступах вони наголошували на «політичному переслідуванні лідера опозиції», «на необгрунованості порушення кримінальної справи» тощо.

Учасники пікету прийняли резолюцію до генерального прокурора України, в якій міститься вимога припинити політичні репресії та переслідування опозиції.

«Висловлюємо своє переконання і звертаємося до всіх демократичних партій, що єдиною силою, яка може протистояти свавіллю та беззаконню чинної влади, є об’єднання всіх демократичних сил, консолідація здорових сил суспільства, які без пафосу та популізму готові боротися з діючим режимом ЯНУКОВИЧА», - йдеться у резолюції.

У Херсоні

У Херсоні пройшов мітинг у підтримку лідера ВО «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, на мітинг біля будівлі прокуратури Херсонської області зібралися близько 100 осіб. За словами організаторів акції – обласної організації ВО «Батьківщина», мітинг проводиться на підтримку законності і під гаслом «Руки геть від Юлії Тимошенко».

Прихильники екс-прем’єр-міністра на захід прийшли з плакатами «Справедливість переможе», «Руки геть від Юлії», «Вимагаємо припинити політичні репресії» та інші.

Головним оратором мітингу став народний депутат, голова Херсонської облорганізації ВО «Батьківщина» Юрій ОДАРЧЕНКО, який звинуватив діючу владу у політичній розправі над лідером опозиції і закликав мітингувальників висловлювати свій протест діями влади у повний голос і у будь-який спосіб.

Місце проведення акції, за словами Ю.ОДАРЧЕНКА, обумовлено тим, що саме органи прокуратури стали інструментом влади, яким вона намагається вплинути на опозицію.

У Львові

У Львові біля обласної прокуратури відбулася акція протесту під гаслом «Руки геть від Тимошенко!», ініційована представниками партії «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, участь в пікетуванні взяли активісти партії та народні депутати від «БЮТ-Батьківщина» Степан КУРПІЛЬ, Олександр ГУДИМА, Андрій ШКІЛЬ та Михайло КОСІВ.

Учасники акції скандували: «Українців – не здолати, всіх не кинути за гарти», тримаючи плакати з написами: «Руки геть від Тимошенко!», «Ні - політичним репресіям!».

Як заявив під час акції голова Львівської обласної партійної організації “Батьківщини” Роман ІЛИК, «в Україні відбувається безпрецедентний політичний терор, мета якого - знищити опозицію», тому сьогодні Юлію ТИМОШЕНКО знову викликають до Генеральної прокуратури України.

Він зазначив, що “проти лідера «Батьківщини» Ю.ТИМОШЕНКО сфабриковано кримінальну справу, переслідуються колишні міністри та політичні опоненти, у стінах Верховної Ради по-бандитськи розправляються з депутатами. Реанімовано справи учасників акції «Україна без Кучми» 2001 року, розпочато збір матеріалів проти учасників Майдану підприємців, співробітники правоохоронних органів затримують журналістів. Вперше за багато років відбувається перетворення силових органів на інструмент жорстокого терору...”.

Р.ІЛИК зазначив, що представники БЮТ сьогодні прийшли під обласну прокуратуру, щоб звернути на це увагу і закликати працівників прокуратури не ставати прихильниками нового тоталітарного режиму.

Учасники пікетування передали звернення до прокуратури Львівської області, в якому, зокрема, наголошується, що «прокуратура, яка б мала захищати права громадян і не допускати їх порушення, перетворилася на каральний орган влади. Ми звертаємося до працівників прокуратури Львівської області із закликом стати на захист демократії, не брати участі в каральних акціях влади».

“Львівська «Батьківщина» буде робити все можливе, аби привернути увагу світової громадськості до тих процесів, що відбуваються в Україні. У всіх місцевих радах, де представлена «Батьківщина», ініційовано прийняття відповідних звернень, ми готові вдатися до безстрокових акцій протесту, вимагаючи припинити репресії проти Юлії ТИМОШЕНКО”, - підкреслив Р.ІЛИК.

У Тернополі

У Тернополі представники партії «Батьківщина» пікетували обласну прокуратуру, протестуючи проти порушення кримінальної справи стосовно лідера партії Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, в руках учасники пікету тримали партійні прапори та плакати з написами «Ні – політичному терору!», «Припиніть політичну розправу!», «Руки геть від Тимошенко!».

Промовці, які виступали перед учасникам пікету, критикували діяльність влади, зокрема, економічні реформи, а також переслідування опозиційних політиків.

«Партія регіонів продовжує доводити, що вона є кримінальним натовпом, який буде правити Україною, як купа бандитів. Їхні методи є низькими. Намагаючись помститися за поразку Віктора ЯНУКОВИЧА у 2004 році та Помаранчеву революцію, яку теперішній Президент вважає персональною образою, генеральний прокурор знову відкрив кримінальні справи проти учасників акції протесту «Україна без Кучми», - зауважив під час виступу голова обласної організації ВО «Батьківщина» Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ.

Він висловив переконання, що в такий спосіб чинна влада планує усунути від участі у наступних парламентських виборах лідерів «Батьківщини», які не зможуть взяти в них участь у зв’язку з порушенням кримінальних справ.

Учасники пікету передали прокурору області звернення, в якому вони вимагають припинити кримінальне переслідування Ю.ТИМОШЕНКО, організаторів та учасників акції «Україна без Кучми», підприємців, які організували акції проти прийняття Податкового кодексу, притягнути до відповідальності народних депутатів від Партії регіонів, «які влаштували побоїще у Верховній Раді».

В.ДЕРЕВЛЯНИЙ додав, що сьогоднішній пікет є попереджувальним. «Якщо на наші вимоги не буде реакції, ми вдамося до більш серйозних дій», - застеріг він.

В.ДЕРЕВЛЯНИЙ також висловив здивування з приводу кількості правоохоронців перед прокуратурою. «Ми і в часи КУЧМИ проводили тут пікети, але ніколи не було таких чисельних кордонів міліції (на сходах перед прокуратурою вишикувалося десять правоохоронців – УНІАН). Ми ж не робимо нічого протизаконного», - сказав він.

У Хмельницькому

У Хмельницькому близько 40 представників ВО “Батьківщина” пікетували обласну прокуратуру з вимогою закрити кримінальну справу проти лідера партії Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингуючі скандували “Руки геть від Тимошенко”, “Ні - політичним репресіям”.

За словами голови фракції ВО “Батьківщина” в обласній раді Віктора АДАМСЬКОГО, в Україні стартувала “кампанія зачистки здобутої території Партією регіонів”.

“Діюча влада цинічно і безсоромно, знехтувавши всіма законами і нормами моралі, приступила до післявиборчої зачистки здобутої території, мета якої – знищити в Україні будь-яку політичну конкуренцію і гарантувати таким чином Партії регіонів і ЯНУКОВИЧУ довічну владу”, - заявив він.

На його думку, події, які відбулися у стінах парламенту (побиття депутатів від БЮТ 16 грудня - УНІАН) “глибоко обурюють депутатів Хмельниччини від партії ВО “Батьківщина” і змушують заявити, що жодні репресії та утиски нинішньої влади не зупинять боротьбу БЮТівців із захисту економічних, соціальних та політичних прав українського народу”.

В обласній прокуратурі на пікетування відреагували спокійно, пояснивши, що порушення і закриття цієї кримінальної справи є компетенцією Генеральної прокуратури.