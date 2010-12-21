В українському МЗС вважають, що дипломат апріорі не може бути чесним

Директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН називає публікації WikiLeaks «великою диверсією проти дипломатії».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

«Моя особиста точка зору, що WikiLeaks - це велика диверсія проти дипломатії», - сказав О.ВОЛОШИН.

У коментарі УНІАН він зазначив, що головним критерієм, за яким оцінюють роботу дипломата у будь-якій країні, є ефективне відстоювання національних інтересів.

“Якщо хтось спробував би посилатися на бажання бути чесним перед людством, наслідувати принцип “всі люди - брати”, його б визнали професійно непридатним і засміяли, навіть у найбільш розвиненій демократичній державі”, - додав О.ВОЛОШИН.

На його думку, засновника сайту WikiLeaks Джуліана АССАНЖА “нема за що хвалити, оскільки все, що він зробив, є спробою перетворити витончену і надзвичайно складну професію в реаліті-шоу “За склом”.

«Тому необхідно обирати: або ми хочемо бути в курсі найдрібніших деталей дипломатії, або ми хочемо бачити ефективне відстоювання національних позицій», - сказав О.ВОЛОШИН.