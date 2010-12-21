Харкову нав’язують малоросійські новорічні гуляння?

Рівненська обласна організація Української народної партії занепокоєна засиллям під час новорічних свят російських скоморохів та матрьошок у Києві та в обласних центрах України.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідну заяву оприлюднила прес-служба обласної організації УНП.

За словами керівника облорганізації, члена правління УНП Світлани НІКОЛІНОЇ, скоморохи, медведі, самовари, балалайки і матрьошки заполонили майдани українських міст не випадково. Адже усі ці традиційно російські символи святкування Нового року покликані продемонструвати історичну єдність українського та російського народів, а в кінцевому підсумку – відсутність українського народу взагалі, оскільки кобза, бандура, вертепи, колядки чи козацькі змагання зустрічаються нині в Україні значно рідше, ніж балалайки та матрьошки.

«Ганебна і тотальна русифікація триває не лише в теле- чи радіопросторі, а абсолютно скрізь. Чужі символи, чужі свята, чужа мова і чужа держава нав’язуються українцям потугами не лише одіозного Дмитра ТАБАЧНИКА, а й зусиллями управлінь й відділів культури, які, власне, й організовують „малоросійський” аналог московських „гулянь”, - говориться у заяві прес-служби облорганізації УНП.

Як повідомлялося, 19 грудня у центрі Харкова встановили 300-літровий самовар і 8-метрові матрьошки.