Бютівці вирішили завтра зазирнути до Верховної Ради

Народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» будуть присутні завтра у сесійній залі парламенту під час заслуховування інформації представника Генеральної прокуратури щодо оцінки останніх конфліктних подій у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Андрій ШКІЛЬ.

Він позитивно оцінив те, що «під тиском» опозиції Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом подій у парламенті 16 грудня. Водночас А.ШКІЛЬ нагадав, що опозиціонерам необхідно було докласти багато зусиль, щоб майже через тиждень Генпрокуратура порушила справу, тоді як за фактом перешкоджання руху в Києві під час акцій протесту підприємців проти Податкового кодексу кримінальна справа була порушено дуже оперативно.

«Звичайно, що ми прийдемо (завтра на засідання парламенту), щоб задати питання і виступити, але це не означає, що ми будемо працювати завтра цілий день», - сказав А.ШКІЛЬ.

За його словами, середа - лише формально є днем розгляду законопроектів, поданих опозиційними фракціями, а насправді вони не впливають на формування порядку денного роботи ВР.

На уточнююче запитання журналістів, чи не перетвориться завтрашнє заслуховування інформації Генеральної прокуратури на обговорення подій щодо блокування свого часу щитової у парламенті та протистояння під ратифікації “харківських угод”, А.ШКІЛЬ зазначив, що це цілком ймовірно, оскільки відповідне рішення підтримала така велика кількість депутатів. (За заслуховування інформації Генпрокуратури щодо подій 16 грудня проголосувало 300 із 310 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі - УНІАН).

Він не виключив, що завтра генеральний прокурор Віктор ПШОНКА повідомить про порушення кримінальної справи щодо подій у ВР 16 грудня і при цьому зазначить: «Я нічого не можу розказати про це, оскільки справ порушена, зате я вам розкажу про п’яте, про десяте».