Студенти Могилянки прийдуть пікетувати Табачника

Сьогодні, 23 грудня, о 13.00 на пл. Перемоги заплановано початок акції протесту студентів Національного університету “Києво-Могилянська академія” проти посилення тиску на університет держави в особі Міністерства освіти і науки.

Про це УНІАН повідомила ініціативна група студентів НаУКМА.

Форма акції: хода до будівлі міністерства, напівмовчазний пікет - одноголосне виголошення п`яти фраз, включно з привітанням та прощанням, з перервами між фразами по 3 хв. («Добрий день», «Чого вам від нас треба?», «Припиніть тиск на Могилянку», «Могилянці - автономію», «Ми не прощаємось»), - і хода назад до місця початку заходу. Про свій протест планують заявити близько двох сотень студентів НаУКМА, повідомляють ініціатори акції.

Акцію заплановано як термінову відповідь студентів на останні події - найперше: змушення університету відмовитися від перевірки знання абітурієнтами англійської мови; спонукання його виключити з розробленого проекту Статуту положення, зокрема, про РhD (доктор філософії) програми, а також про вільне відвідування студентами лекцій. Це спонукання виявляється у відмові МОН затверджувати проект Статуту академії без внесення до нього вказаних змін.

В організації та проведенні заходу не брали участь органи адміністрації університету, її іншійовано та організовано окремими студентами, наголошує ініціативна група.