Розпочалась зустріч Ющенка з Кириленком і Тимошенко

12:54, 04 травня 2007
Політика
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Розмови з пресою не буде

Юлія Тимошенко та В`ячеслав Кириленко Розпочалась зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з головою «Нашої України» В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ та лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Прес-служба також перепрошує за те, що у зв’язку зі змінами у робочому графіку Президента України, анонсований раніше на 15.30 підхід до преси лідерів політичних сил не відбудеться через зміну часу зустрічі з главою держави.

У свою чергу прес-служба поширить фото-, відео- та текстову інформацію за результатами зустрічі.

 

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