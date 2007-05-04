Луценко запустив качку, на яку купилася коаліція
Лідер "Народної самооборони" зізнався
Лідер "Народної самооборони" Юрій Луценко спростовує інформацію про можливість свого повернення на посаду міністра внутрішніх справ.
Про це він сказав на пресс-конференції у п‘ятницю, коментуючи відповідну заяву соціаліста Івана Бокого.
"Пан Бокий не одинокий. Як відомо, кілька днів тому була заява МВС про якісь страшні замисли певних сил, які не сплять у святкові дні, а все думають, як уснути керівництво МВС", – сказав він.
При цьому Луценко зізнався, що сам "запустив качку" про своє можливе поверннення на цю посаду.
"Насправді я провів чотири дні в Криму і мав дві телефонні розмови, в яких запустив качку про можливість відновлення через суд міністра внутрішніх справ", – сказав Луценко.
"Як бачимо, на цю качку зреагували ті, хто мене незаконно прослуховують буквально через два дні. Це дуже смішно, адже згідно з законом відновити мене на посаді може лише постанова ВР", - додав він.
При цьому Луценко зазначив, що на даний момент не має намірів очолити МВС.
"Керівництво МВС і ті політичні сили, які викоритсовують його у якості свого політичного знаряддя, настільки бояться усунення від силової структури, що видають себе з головою", - зазначив Луценко.
Луценко не виключив, що подібні заяви і надалі лунатимуть з вуст лідерів коаліції, "особливо такого активного під час весняного загострення депутата Бокого".