Луценко запустив качку, на яку купилася коаліція

Лідер "Народної самооборони" Юрій Луценко спростовує інформацію про можливість свого повернення на посаду міністра внутрішніх справ.

Про це він сказав на пресс-конференції у п‘ятницю, коментуючи відповідну заяву соціаліста Івана Бокого.

"Пан Бокий не одинокий. Як відомо, кілька днів тому була заява МВС про якісь страшні замисли певних сил, які не сплять у святкові дні, а все думають, як уснути керівництво МВС", – сказав він.

При цьому Луценко зізнався, що сам "запустив качку" про своє можливе поверннення на цю посаду.

"Насправді я провів чотири дні в Криму і мав дві телефонні розмови, в яких запустив качку про можливість відновлення через суд міністра внутрішніх справ", – сказав Луценко.

"Як бачимо, на цю качку зреагували ті, хто мене незаконно прослуховують буквально через два дні. Це дуже смішно, адже згідно з законом відновити мене на посаді може лише постанова ВР", - додав він.

При цьому Луценко зазначив, що на даний момент не має намірів очолити МВС.

"Керівництво МВС і ті політичні сили, які викоритсовують його у якості свого політичного знаряддя, настільки бояться усунення від силової структури, що видають себе з головою", - зазначив Луценко.

Луценко не виключив, що подібні заяви і надалі лунатимуть з вуст лідерів коаліції, "особливо такого активного під час весняного загострення депутата Бокого".

Українська правда