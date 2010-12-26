З ким же регулярно зустрічється Янукович?

Лідери опозиції спростовують заяву Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про регулярні зустрічі з ними.

Про це вони заявили тижневику "Дзеркало тижня", коментуючи заяву глави держави про те, що він регулярно зустрічається зі всіма опозиційними політиками, крім лідера ВО «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Згідно з наведеним тижневиком опитуванням лідерів політичних сил, які заявили про свою опозиційність, про дві зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ повідомив лише лідер “Фронту Змін” Арсеній ЯЦЕНЮК. Інші лідери опозиційних партій - Анатолій ГРИЦЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК, Юрій КОСТЕНКО, Юрій ЛУЦЕНКО, Анатолій МАТВІЄНКО, Сергій СОБОЛЄВ, Борис ТАРАСЮК і Олег ТЯГНИБОК - заявили, що з Президентом не зустрічалися жодного разу. Частина опозиціонерів не виключили такої можливості в майбутньому. Окремі лідери опозиції відзначили, що розмовах з В.ЯНУКОВИЧЕМ не бачать сенсу.

Як повідомлялося, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що регулярно зустрічається зі всіма українськими опозиційними політиками, крім Ю.ТИМОШЕНКО. В інтерв`ю телеканалу «1+1» він при цьому зазначив, що представники опозиції не говорять публічно про такі контакти. «Якщо потрібна буде публічна дискусія чи будуть такі вимоги, я готовий у будь-який час, з будь-якою політичною силою провести такі дискусії», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.