Депутати завтра пікетуватимуть слідче управліня ГПУ

Група народних депутатів України завтра пікетуватиме Головне слідче управління Генеральної прокуратури щодо незаконного затримання екс-міністра внутрішніх справ, лідера «Народної самооборони». Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це УНІАН повідомив народний депутат України від фракції НУНС Володимир АР’ЄВ.

«Завтра об 11:00 я, Олесь ДОНІЙ, Юрій СТЕЦЬ будемо пікетувати слідче управління ГПУ щодо незаконного затримання Юрія ЛУЦЕНКА», - сказав він.

При цьому депутат наголосив, що жодних причин затримувати екс-міністра у Генпрокуратури не було, оскільки Ю.ЛУЦЕНКО щоразу з’являвся на допити і мав з’явитися до слідчого у понеділок.

«Ми вважаємо, що це затримання пов’язано виключно з політичними мотивами, ані з якими «інтересами» для розслідування кримінальної справи», - переконаний В.АР’ЄВ.