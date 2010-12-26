Завтра в УНІАН прес-конференція щодо затримання Луценка

20:06, 26 грудня 2010
Політика
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Хто розуміє, що це початок?

Завтра, 27 грудня, о 13.30 у приміщенні УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Затримання Луценка: подробиці справи».

Як повідомили у прес-службі партії “Народна самооборона”, у роботі прес-конференції візьмуть участь адвокат Ігор ФОМІН, син ЛУЦЕНКА – Олександр, народний депутат Олесь ДОНІЙ та правозахисник Катерина ЛЕВЧЕНКО.

Акредитація на місці за редакційними посвідченнями.

Окрім того, у понеділок народні депутати від «Народної самооборони» будуть пікетувати Генеральну прокуратуру України.

Пікет проти затримання екс-міністра внутрішніх справ відбуватиметься біля Головного слідчого управляння Генпрокуратури по вул. Борисоглібській, 18.

Депутати закликають «приєднатися до акції всіх хто розуміє, що це початок політичних репресій».

 

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