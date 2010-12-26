Завтра в УНІАН прес-конференція щодо затримання Луценка
Хто розуміє, що це початок?
Завтра, 27 грудня, о 13.30 у приміщенні УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Затримання Луценка: подробиці справи».
Як повідомили у прес-службі партії “Народна самооборона”, у роботі прес-конференції візьмуть участь адвокат Ігор ФОМІН, син ЛУЦЕНКА – Олександр, народний депутат Олесь ДОНІЙ та правозахисник Катерина ЛЕВЧЕНКО.
Акредитація на місці за редакційними посвідченнями.
Окрім того, у понеділок народні депутати від «Народної самооборони» будуть пікетувати Генеральну прокуратуру України.
Пікет проти затримання екс-міністра внутрішніх справ відбуватиметься біля Головного слідчого управляння Генпрокуратури по вул. Борисоглібській, 18.
Депутати закликають «приєднатися до акції всіх хто розуміє, що це початок політичних репресій».